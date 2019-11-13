الامارات | رسمياً.. تحديد موعد "كلاسيكو" ريال مدريد وبرشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. تحديد موعد "كلاسيكو" ريال مدريد وبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا)، اليوم الأربعاء، أن مباراة برشلونة وريال مدريد (الكلاسيكو)، والمؤجلة من المرحلة العاشرة بالمسابقة، ستقام في 18 ديسمبر المقبل.
وحددت الرابطة الساعة الثالثة عصراً بتوقيت الإمارات، موعدًا للمباراة التي ستقام في ملعب "كامب نو".
وكان الاتحاد الإسباني أعلن تأجيل المباراة التي كان مقررًا إقامتها في 26 أكتوبر من العام الماضي، بسبب اضطرابات شهدها إقليم كتالونيا في وقت إقامة المباراة.
ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، متفوقًا على ريال مدريد صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، مع تفوق الأول في فارق الأهداف.
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