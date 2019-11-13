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الامارات | رسمياً.. تحديد موعد "كلاسيكو" ريال مدريد وبرشلونة

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برشلونة - وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت رابطة لكرة القدم (لا ليغا)، اليوم الأربعاء، أن مباراة وريال مدريد (الكلاسيكو)، والمؤجلة من المرحلة العاشرة بالمسابقة، ستقام في 18 ديسمبر المقبل.

وحددت الرابطة الساعة الثالثة عصراً بتوقيت الإمارات، موعدًا للمباراة التي ستقام في ملعب "كامب نو".

وكان الاتحاد الإسباني أعلن تأجيل المباراة التي كان مقررًا إقامتها في 26 أكتوبر من العام الماضي، بسبب اضطرابات شهدها إقليم كتالونيا في وقت إقامة المباراة.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، متفوقًا على ريال مدريد صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، مع تفوق الأول في فارق الأهداف. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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