الامارات | أخطاء تحكيمية من "بريميرليغ" مشابهة لدوري الامارات.. وبوجسيم: شاهدناها في مباراة ليفربول ومانشيستر سيتي

شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء تحكيمية من "بريميرليغ" مشابهة لدوري الامارات.. وبوجسيم: شاهدناها في مباراة ليفربول ومانشيستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت إدارة الحكام باتحاد كرة القدم أمس البرلمان الإسبوعي لحكام الفريق الأول بحضور الحكم المونديالي السابق علي بوجسيم ومدير إدارة الحكام علي الطريفي لمناقشة الحالات التحكيمية لمباريات الأسبوع السابع لدوري الخليج العربي والتحضير لمباريات الجولة الخامسة من كأس الخليج العربي يومي غد وبعد غد.

وقال اتحاد الكرة في بيان لها أن إدارة الحكام حرصت على إجراء التدريبات البدنية قبل إنعقاد الجلسة الأسبوعية، بعدها تم تحليل القرارات التحكيمية في الجولة الماضية لدوري الخليج العربي وكذلك تم عرض عدد من الحالات التحكيمية المرتبطة بتقنية الفيديو من الدوري الإنجليزي ودوري ابطال اوروبا مشابهة لبعض الحالات التي حدثت في دورينا في الأسابيع السابقة وتم مناقشة كل حالة للتوصل للقرار الصحيح فيها للاستفادة وتوحيد القرار من قبل الجميع.

وقال بوجسيم أن قضاة الملاعب فرصتهم أكبر من ذي قبل في تطوير قدراتهم، وأن اتحاد الكرة يوفر كل ما يلزم من أدوات ومواد تعليمية لتحقيق طموحات الحكام وتطوير منظومة التحكيم الإماراتية، وكل تلك العوامل والمقومات لم تكن متاحة للجيل الذي أنتمي إليه، لذا عملنا سوياً بروح الفريق الواحد ونجحنا في إدارك وتحقيق أهدافنا وطموحاتنا التي أجتهدنا وسعينا لها.

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وأشار بوجسيم إلى أن الحكم الإماراتي لديه الكفاءة والمقومات التي توصله لمراحل أكثر تطوراً خلال مسيرته المهنية في المنظومة التحكيمية، ولازلنا نضع فيه ثقتنا الكبيرة في إدارة مباريات كبيرة ومهمة على المستوى المحلي والقاري والدولي.

وبسؤاله عن الجوانب التحكيمية وتقنية حكم الفيديو المساعد لدورينا، قال الحكم المونديالي: "سبق وتكلمنا عن الأخطاء التحكيمية الموجودة في كل الدوريات التي تستخدم تقنية الفار وليست الإماراتية فقط، وحضرت وشاهدناها جميعاً الأسبوع الماضي وتحديداً في مباراة ليفربول مع مانشيستر سيتي الأخيرة بالدوري الإنجليزي، وتكررت أيضاً في مباراة الأرسنال الإنجليزي مع فيتوريا جيمارايش البرتغالي، ومباراة أياكس الهولندي وتشيلسي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا".

منوهاً في الوقت ذاته أن الأخطاء تتكرر في كل جولة في الدوريات الأوروبية وهناك أخطاء تحكيمية أثرت على نتائج المباريات على الرغم من أن تلك الدوريات كان لها السبق في الإستعانة بتلك التقنية مقارنة بتطبيقها منذ فترة قصيرة في دورينا، لذا علينا دعم الحكم الإماراتي الذي يُعد من أفضل الحكام في آسيا.