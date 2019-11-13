شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يزور معسكر المنتخب الأولمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على زيارة معسكر منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، استهله بلقاء مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب لمدة نصف ساعة، ودار الحديث حول أداء المنتخب في البطولة واستعادة الروح من جديد وأنه راض تماما عن الأداء بغض النظر عن النتيجة.

ووجه الوزير الشكر لجميع أفراد الجهاز الفني وأثنى على تفانيهم في العمل سواء الجهاز الفني المعاون فنيا أو طبيا أو إداريا.

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ثم اجتمع الوزير باللاعبين وحرص على مصافحتهم لاعبا لاعبا، وأبلغهم سعادة الشارع المصري بما قدمه الفريق في مباراتيه أمام مالي وغانا ليس بسبب النتيجة فقط بقدر التفاني داخل الملعب والروح التي ظهروا عليها.

وقال الوزير للاعبين أننا نحقق نتائج مبهرة على مستوي اللعبات المختلفة، ولكن شئنا أم أبينا فإن كرة القدم هي عنوان الرياضة وأن الفريق كان على قدر المسئولية

ونقل الوزير لهم تحيات القيادة السياسية والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وكل مجلس الوزراء.

وقال الوزير إن لديه ثقة كبيرة في الفريق لتحقيق الهدف وبإذن الله سيكونوا على منصة التتويج واستلام الميداليات.

ثم تحدث رمضان صبحي قائد المنتخب وأكد أنه وزملائه سيكونوا عند حسن الظن وأن الجميع على قلب رجل واحد وهدفهم إسعاد ملايين المصريين من عشاق كرة القدم وتحقيق حلمهم الكبير بالتأهل للأولمبياد ثم الفوز بالبطولة.