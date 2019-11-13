قبضة الوحدة تتأهل إلى نصف نهائي «الآسيوية»

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) تأهل ممثل الوطن فريق الوحدة في البطولة الآسيوية لكرة اليد 22 المقامة حاليا في كوريا الجنوبية إلى نصف النهائي. وتصدر «الكواسر» مجموعتهم عقب تغلبهم أمس على فريق العربي الكويتي بـ29 مقابل 23. وجاء تصدر الوحداويين بعد انتصار في جميع المواجهات، وهزيمة من الوكرة القطري، إذ قدموا مستويات فنية جيدة. ويطمح فرسان مكة للعودة إلى الوطن وهم يحملون كأس آسيا في إنجاز غير مسبوق لهم.

تأهل ممثل الوطن فريق الوحدة في البطولة الآسيوية لكرة اليد 22 المقامة حاليا في كوريا الجنوبية إلى نصف النهائي. وتصدر «الكواسر» مجموعتهم عقب تغلبهم أمس على فريق العربي الكويتي بـ29 مقابل 23. وجاء تصدر الوحداويين بعد انتصار في جميع المواجهات، وهزيمة من الوكرة القطري، إذ قدموا مستويات فنية جيدة. ويطمح فرسان مكة للعودة إلى الوطن وهم يحملون كأس آسيا في إنجاز غير مسبوق لهم.

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