شوقي غريب يكشف حقيقة استبعاد نجم الأهلي السابق من أمم أفريقيا...

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جدة - عمرو شويل بدأت أزمة استبعاد نجم الأهلي السابق من صفوف المنتخب الأولمبي تشتعل خلال الأيام الحالية بعدما كشفت تدريباته فريقه مشاركة اللاعب بصفة منتظمة في الاستعدادات الجارية لبطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019.
وتحدث شوقي غريب اليوم الأربعاء عن اللاعبين المستبعدين من قائمة الفريق ببطولة كأس الأمم الأفريقية وذلك خلال المؤتمر الصحفي قائلاً: "المنتخب الأولمبي يفتقد عدد من اللاعبين الذين كانوا يشاركون بصفة أساسية في تشكيلة الفريق خلال الفترة الماضية في إشارة إلى نجم الأهلي السابق والجونة حالياً أحمد حمدي الذي استبعد من الحدث على خلفية مطالبة اللاعب وفقا لمصادر داخل اتحاد الكرة بالحصول على إذن بالغياب عن تدريبات الفريق في بداية معسكر الإعداد ما جعل المدير الفني يستبعده نهائياً من حساباته".
وقال شوقي غريب أن عدداً من اللاعبين الذين كانوا أعمدة رئيسية في المنتخب الأولمبي باتوا "مش موجودين" في تشكيلة الفريق بخلاف الاصابات وهو ما يؤثر على اختياراتنا.
وأكد المدير الفني أن المنتخب الأولمبي يملك كتيبة من الرجال بشهادة الجماهير التي هتفت خلال المباراة وهو الأمر الذي ساعدنا بشكل كبير في الفوز بالمباراتين الماضيتين أمام مالي والكاميرون.
ويتصدر المنتخب الأولمبي ترتيب المجموعة الأولى لبطولة كاس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة والمقامة في مصر بمشاركة 8 منتخبات مقسمين على مجموعتين يصعد منهم 4 فريق يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لأولمبياد طوكيو المقبلة.
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