شكرا لقرائتكم مدرب المقاولون : نتابع حالة طاهر.. والمنتخب الأولمبي أبهرنا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد رامي عادل المدرب بالجهاز الفني لنادي المقاولون العرب، أن الجهاز الفني يتابع حالة طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق والمنتخب الأوليمبي باستمرار بعد اصابته بشد في الخلفية ليغيب عن المشاركة مع الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر حاليا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وأضاف عادل أن الجهاز الفني للمقاولون يتابع حالة طاهر باستمرار واللاعب يؤدي برنامجه العلاجي مع الجهاز الطبي للمنتخب والجهاز الفني لم يمانع أبدا في رغبة اللاعب بالبقاء مع زملاءه في معسكر الفراعنة رغم عدم مشاركته.

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واختتم مدرب المقاولون تصريحاته قائلا: "لاعبو المنتخب الأولمبي أبهرونا بأدائهم خاصة في مباراة غانا كانوا جميعهم على قدر المسئولية وقدموا أداء مميزا".