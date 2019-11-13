شكرا لقرائتكم مدرب المقاولون : نتابع حالة طاهر.. والمنتخب الأولمبي أبهرنا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأضاف عادل أن الجهاز الفني للمقاولون يتابع حالة طاهر باستمرار واللاعب يؤدي برنامجه العلاجي مع الجهاز الطبي للمنتخب والجهاز الفني لم يمانع أبدا في رغبة اللاعب بالبقاء مع زملاءه في معسكر الفراعنة رغم عدم مشاركته.
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