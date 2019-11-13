شكرا لقرائتكم شوقي غريب يرد عبر "الخليج 365" على مدرب الكاميرون سونج قبل مواجهة الغد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ارتفعت نبرة التحدي والشغف بين المديرين الفنيين لمنتخبي مصر والكاميرون قبل مواجهة الغد ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة والتي ستقام في الثامنة مساء الخميس على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي وذلك بعد التصريحات المتبادلة بين كلا المدربين قبل المواجهة الختامية.

وتحدث المدير الفني الكاميروني روجبرت سونج خلال المؤتمر الصحفي للمباراة المرتقبة بين الفريقين، مؤكداً أن الفراعنة تلقوا هدفين في المباراتين الماضيتين وبالتالي من الطبيعي وصولنا أيضاً الى المرمى خاصة وأننا نلعب من اجل الفوز وحسم صعودنا الى الدور التالي من البطولة واللعب على أحد المراكز الثلاثة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وأكد سونج أن فريقه يمتلك المقومات لتحقيق الفوز بالرغم من غياب عنصرين من اللاعبين الأساسيين للفريق لكننا سنمتلك اللاعبين الغائبين في المباراة المقبلة.

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وقال بالطبع المنتخب المصري سيمتلك الجمهور في المباراة لكنه استقبل نفس الأهداف أمام جماهيره لذلك سيكون علينا تحقيق الفوز حتى نستطيع تحقيق انتصار على حساب الفراعنة، خاصة وأن تلك الأهداف جاءت من اخطاء درسناها جيداً.

ورد شوقي غريب المدير الفني للفراعنة الأولمبي عبر "الخليج 365" على المدرب الكاميروني سونج: "المنتخب الكاميرون يتعرض لضغط كبير في المباراة على عكسنا فنحن نلعب بطمأنينة وليس استهتار لأنه ليس لديه اية حظوظ في التواجد بالمربع الذهبي.

وقال غريب الفريقين كتاب مفتوح ونلعب مباراتنا بتكتيك مختلف عن كل مباراة سابقة لذلك الملعب بيننا وسنرى من ينتصر في النهاية، مشيراً الى أن المنتخب الغاني سيدخل مباراة مالي لحسمها مبكراً وبالتالي لن يكون هناك فرصة للمنتخب الكاميروني سوى تحقيق التعادل على الأقل لذلك تجد ان حظوظ ربما تكون أقل من حظوظ غانا فعلياً.



شوقي غريب مدرب المنتخب

شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي