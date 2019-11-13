شكرا لقرائتكم ياسمين الجويلى تحتل المركز الأول فى تصنيف الاتحاد الدولى للكاراتيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتلت ياسمين الجويلى لاعبة منتخب الكاراتيه المركز الأول فى تصنيف الشباب لوزن تحت 48 كجم،بالتصنيف العالمى للاتحاد الدولى للكاراتيه. وجاء تصدر اللاعبة للتصنيف بعد حصولها على المركز الأول ، والميدالية الذهبية ببطولة العالم التى أقيمت بتشيلى مؤخرا. Advertisements وكانت ياسمين قد توجت بذهبية أولمبياد الشباب بالأرجنتين الصيف الماضى ، لتكون أول لاعبة أولمبية فى تاريخ مصر و أفريقيا. يذكر أن المنتخب المصرى للكاراتيه تصدر ترتيب التصنيف العالمى بعد تتويجه بالمركز الأول فى بطولة العالم بتشيلى أيضا. ياسمين الجويلي،الاتحاد الدولي للكاراتيه،منتخب مصر للكاراتيه،التصنيف العالمي

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