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محمد هاني يحتفي بالتواجد مع محمد صلاح بغرفة واحدة في معسكر الفراعنة...

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جدة - عمرو شويل نشر الدولي المصري محمد هاني لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي صورة سيلفي تجمعه بالأسطورة محمد صلاح جناح فريق الإنجليزي وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل "إنستجرام".

ويستعد المنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري لخوض أولى المواجهات الرسمية للفراعنة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021 والتي ستقام مساء غداً الخميس في تمام السادسة مساءاً على أرضية ملعب استاد برج العرب.

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وأكد محمد صلاح في أكثر من مرة لمسئولي المنتخب الوطني خلال الفترات السابقة رغبته الدائمة في الإقامة مع محمد هاني لاعب الأهلي حيث احتفل لاعب القلعة الحمراء بتواجدهم في المعسكر الحالي بغرفة واحدة بـ "سيلفي" عبر حسابه الرسمي.

ويعاني محمد صلاح من اصابة في الكاحل أبعدته عن المشاركة مع الفراعنة في مباراتي كينيا وجزر القمر الا ان اللاعب سيتواجد بالمعسكر لاستكمال علاجه مع زملائه بالفريق.

محمد صلاح وهاني في معسكر المنتخب

محمد صلاح وهاني في معسكر المنتخب

محمد هاني يلتقط سيلفي ومحمد صلاح

محمد هاني يلتقط سيلفي ومحمد صلاح

 

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