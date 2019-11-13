شكرا لقرائتكم مصر تستضيف البطولة العربية للأندية فى الكرة الطائرة فبراير المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تستضيف مصر البطولة العربية للأندية للرجال فى الكرة الطائرة خلال شهر فبراير المقبل على ستاد القاهرة.

وقال أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة الطائرة إن هذه البطولة ستشهد مشاركة عدد كبير من الفريق والتى قد تصل إلى 24 فريقا. Advertisements وأضاف أن استاد القاهرة سيستضيف التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو خلال الفترة من من 6 وحتى 12 يناير المقبل،فيما أن تصفيات السيدات ستقام فى الكاميرون خلال الفترة من 4 و حتى 9من نفس الشهر.

واختتم رئيس اتحاد الكرة الطائرة قائلا إن هذه التصفيات ستشهد قوة فى ظل مشاركة منتخبات الجزائر وتونس والمغرب والكاميرون، مؤكدا أنه سيتم تحديد موقف المنتخبات النهائى من المشاركة خلال الفترة المقبلة.

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