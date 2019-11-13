شكرا لقرائتكم مصر تستضيف البطولة العربية للأندية فى الكرة الطائرة فبراير المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأضاف أن استاد القاهرة سيستضيف التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو خلال الفترة من من 6 وحتى 12 يناير المقبل،فيما أن تصفيات السيدات ستقام فى الكاميرون خلال الفترة من 4 و حتى 9من نفس الشهر.
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