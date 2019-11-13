شكرا لقرائتكم "هوجة الرحيل" تهدد نجوم العرب بالدوري المصري .. أزارو وثنائي الزمالك مهددين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ستكون بعنوان هوجة رحيل مشاهير الكرة العربية عن الايجبيشن ليج بعدما شهدت علاقة بعض النجوم العرب بأنديتهم المصرية توتراً يزيد فرص رحيلهم عن مصر فى الميركاتو الشتوى القادم وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية ..

*وليد أزارو

رحب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي برحيل المغربي وليد آزارو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حال تلقيه عرضاً جيداً ورسمياً على أن يتم التعاقد مع مهاجم أجنبي أفضل منه.

ولا يقدم آزارو عروض جيدة هذا الموسم مع الاهلي وغاب عن التشكيل الأساسي للفريق ليضطر المدرب السويسري للاعتماد على النيجيري جونيور أجاي في مركز المهاجم الصريح خلال معظم المباريات الماضية.

وتبدو علاقة أزارو متوترة بالمدرب السويسري الأمر الذي جعل المهاجم المغربي يُفكر هو الأخر في الرحيل عن القلعة الحمراء والبحث عن عرض عربي أو أوربي.

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ويبدو أن مصير المهاجم المغربي مع الاهلي بات غامضا للغاية بسبب عدم المشاركة وشعور اللاعب بأنه غير مُرحّب به في التشكيل الاساسي للفريق.

خالد بوطيب

فيما يدرس المغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك الرحيل عن القلعة البيضاء فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

ويعانى خالد بوطيب من سوء حظ مع نادى الزمالك حيث ابتعد خلال الفترة الماضية عن المباريات بخلاف عدم قدرته على التأقلم مع الفريق بالرغم من حصوله على فرصة كافية خلال الفترة التى تولى فيها كريستيان جروس المدير الفنى السابق مسئولية المارد الأبيض، فضلا عن تسجيله 4 أهداف فى 11 مباراة خاضها مع الأبيض.

*فرجانى ساسى

وضع التونسي فرجاني ساسي مختلف نسبيا ففي الوقت الذي كان فيه الدولي التونسي نجم الشباك بالزمالك في الموسم الماضي، إلا أن الوضع تغير في الموسم الحالي، ولم يعد اللاعب إلى سابق عهده، حيث لم يستعيد ساسي فورمة المباريات منذ تعرضه للإصابة نهاية الموسم الماضي، بخلاف ظهور أكثر من نجم جديد في الفريق الأبيض مثل شيكابالا ومصطفى محمد، بخلاف عدم ظهوره بمستوى طيب منذ رحيل السويسري جروس.