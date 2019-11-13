شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن تولي طارق يحيي تدريب طلائع الجيش وبسيوني مدربا عاما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضي منصور رئيس مجلس الإدارة قبل اعتذار طارق يحيي عن الإستمرار فى مهمته كمدير لقطاع الناشئين لكرة القدم بعد توليه المسئولية الفنية لفريق طلائع الجيش. كما أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، انتقال عبد الحميد بسيوني مدير مدرسة الكرة للعمل كمدرب عام مع طارق يحيى في طلائع الجيش. واستقر نادى طلائع الجيش ، على تعيين طارق يحيى المدير الفنى السابق للزمالك مديراً فنياً لفريق الكرة خلفاً للبرازيلى سيرجيو فارياس الذى رحل عن الفريق صباح اليوم الاربعاء . وانتهت علاقة البرازيلى سيرجيو فارياس بنادى طلائع الجيش الذى يقبع فى المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين . واعتذر طارق يحيى عن عدم قبول مهمة تدريب فريق سريع وادى زم المغربى فى الفترة الحالية، خلفًا لحسن بنعبيشة التى تمت إقالته. Advertisements وكان طلائع الجيش قد تعاقد مع البرازيلى سيرجيو فارياس لتولى الإدارة الفنية للفريق فى 11 يوليو الماضى، خلفاً للبلجيكى لوك إيميل الذى رحل عن الفريق. ويستعد طلائع الجيش لمواجهة طنطا بالجولة السابعة للدورى الممتاز والمقرر لها 23 نوفمبر الجارى.

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