موعد مباراة منتخب مصر والكاميرون ببطولة كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة والقنوات الناقلة...

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جدة - عمرو شويل Egypt National Team
موعد مباراة منتخب مصر و الكاميرون ببطولة امم افريقيا يلتقي منتخب مصر الأولمبي نظيره الكاميروني على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدور الأول لمنافسات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً.
موعد مباراة منتخب مصر والكاميرون ببطولة كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة
موعد مباراة منتخب مصر و الكاميرون ببطولة امم افريقيا وستنطلق المباراة فى تمام الثامنة من مساء الخميس الموافق 14 نوفمبر، بتوقيت مصر.
Egypt National Team
وتنقل قناة تايم سبورتس المباراة حصرياً عبر شاشتها على البث الأرضي، وبي ان سبورت على البث الفضائي.
موعد مباراة منتخب مصر ضد الكاميرون ببطولة كاس الامم الافريقية تحت 23 سنةموعد مباراة منتخب مصر و الكاميرون ببطولة امم افريقيا ويعتلي المنتخب المصري صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط ضامناً التأهل لنصف نهائي المسابقة، بينما ياتي في المركز الثاني المنتخب الكاميروني بـ 4 نقاط وضمن هو الاّخر التأهل برفقة الفراعنة إلى الدور الثالني، وياتي المنتخب الغاني في المركز الثالث برصيد نقطة والمنتخب المالي متذيل المجموعة بلا رصيد من النقاط.
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