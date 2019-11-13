موعد مباراة منتخب مصر والكاميرون ببطولة كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة والقنوات الناقلة...

موعد مباراة منتخب مصر و الكاميرون ببطولة امم افريقيا يلتقي منتخب مصر الأولمبي نظيره الكاميروني على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدور الأول لمنافسات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً.

موعد مباراة منتخب مصر والكاميرون ببطولة كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة

موعد مباراة منتخب مصر و الكاميرون ببطولة امم افريقيا وستنطلق المباراة فى تمام الثامنة من مساء الخميس الموافق 14 نوفمبر، بتوقيت مصر.

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Egypt National Team