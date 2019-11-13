شكرا لقرائتكم منهم رمضان والبلدوزر.. كشاف ريال مدريد يراقب مواهب أمم إفريقيا الواعدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تشهد منافسات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة تواجد فيكتور ارنستور كشاف نادي ريال مدريد الإسباني من أجل متابعة مواهب القارة الإفريقية واللاعبين المميزين تمهيدا للتعاقد معهم وضمن لنادي القرن الأوروبي.

كشاف ريال مدريد ليس الوحيد المتواجد لمتابعة مباريات أمم إفريقيا للأولمبيين بل يوجد كشافي أندية هولندية واسبانية وتركية، لمتابعة المواهب الإفريقية وضمها في سن صغيرة من أجل تدعيم صفوفهم بلاعبين على قدر عالي من الكفاءة.

كما يتابع كشافو ريال مدريد والأندية الأوروبية المتواجد في مصر حالياً، اللاعبين المميزين في المنتخب المصري الأولمبي، مثل رمضان صبحي ومصطفى محمد.

وظهر مصطفى محمد بمستوى متميز خلال المواجهتين الأخيرتين للمنتخب الأولمبي أمام مالي وغانا ونجح في إحراز هدف بكل مباراة، وكذلك الحال بالنسبة لرمضان صبحي الذي ظهر بروح قتالية.