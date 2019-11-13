جدة - عمرو شويل موعد مباراة مصر ضد كينيا فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021

موعد مباراة مصر ضد كينيا فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 .. يلتقى منتخب مصر الأول لكرة القدم نظيره كينيا بمشوار التأهل نحو بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون وذلك بملعب برج العرب غدا الخميس فى تمام الساعة السادسة مساءا.

Egypt National Team ..موعد مباراة مصر وكينيا

تقام مباراة مصر وكينيا في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الجيش ببرج العرب، وبحضور 10 آلاف متفرج.

موعد مباراة مصر ضد كينيا فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021

ويريد المدرب حسام البدري تحقيق إنطلاقة قوية في مستهل التصفيات وتحقيق الثلاث نقاط لا سيما وأن المباراة تقام داخل مصر، قبل السفر نحو جزر القمر لمواجهة منتخبها خلال الجولة الثانية.

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موعد مباراة مصر ضد كينيا فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 .. Egypt National Team

ويغيب عن اللقاء بشكل رسمى نجم الأهلي حمدي فتحي الذي أصيب في مران المنتخب بإلتواء في غضروف الركبة، حيث كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن أن مدة غيابه ستتراوح بين 3 إلى 4 أشهر، مما يعني غيابه عن مواجهتي كينيا وجزر القمر.

موعد مباراة مصر ضد كينيا فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021