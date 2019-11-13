شكرا لقرائتكم رينار: منتخب أوزبكستان مميز.. ونعمل على هزيمته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الفرنسي هيرفي رينار، مدرب المنتخب السعودي، أن مواجهة أوزبكستان في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، تعد مفصلية في المجموعة كونها تشهد صراعا على الصدارة، مشيراً إلى أن درجة الحرارة المنخفضة تصب في مصلحة المستضيف.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء القاري قال رينار: هي مباراة مهمة خاصة بعد النتائج السابقة في التصفيات لذلك يجب أن نكون بنفس القوة التي لعبنا بها أمام فلسطين، إذ أن مباراتنا أمام أوزبكستان ستكون ثالث مباراة خارج الأرض من أصل 4 مباريات لعبناها لذلك نسعى بالخروج منها بنتيجة إيجابية ويجب استغلال المباريات المقامة على أرضنا.

وأشاد رينار بالمنافس قائلا: منتخب أوزبكستان مميز في آسيا وجميع المنتخبات التي تلاقيه تواجه صعوبة ويجب علي معرفة نقاط قوتهم وضعفهم، وتفاوت درجات الحرارة بين أوزبكستان والسعودية يجعلها نقطة إيجابية لمصلحتهم لذلك أتينا إلى هنا مبكرا.

وكشف محمد العويس، حارس المنتخب السعودي، أن اللعب في مجموعة تضم منتخبات متطورة يعرضك لخسارة بعض النقاط "حينما تضم مجموعتك منتخبات متطورة فإن هذا يجعل أمر خسارة النقاط محتملا ولكن الأهم مع كل مباراة بشكل إيجابي ولا نخسر جميع النقاط".