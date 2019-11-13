شكرا لقرائتكم كأس الملك: الشباب يقسو على طبرجل بسداسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل الشباب إلى دور الـ 32 من بطولة كأس الملك، بعد فوزه بستة أهداف دون مقابل على فريق طبرجل، في المباراة التي جمعتهما، يوم الأربعاء، على أرضية ملعب جامعة الجوف بالجوف.
وجاءت أهداف الشباب عن طريق كريستيان جوانكا "هدفين"، بالإضافة إلى هدف لكل من سيباستيو جونيور وأحمد شراحيلي وألفريد ندياي ومحمد السهلاوي.
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