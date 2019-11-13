شكرا لقرائتكم قائد أرسنال السابق يدافع عن تشاكا ويطالب الجماهير باحترامه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دافع باتريك فييرا قائد أرسنال السابق عن غرانيت تشاكا بعد تجريد لاعب الوسط من شارة قيادة النادي اللندني، بعدما انفجر غضبا ضد المشجعين الشهر الماضي.

وانفعل تشاكا بعد صيحات استهجان من مشجعي أرسنال بعد استبداله خلال التعادل 2-2 أمام كريستال بالاس في استاد الإمارات وخرج من تشكيلة الفريق منذ ذلك الحين.

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وقال فييرا لوسائل إعلام بريطانية "أشعر بالأسف من أجله لأنه (كان) القائد ويمر حقا بمرحلة صعبة وفترة صعبة في أرسنال. أعتقد أنه ينبغي أن نُذكر أنفسنا أنه حقق الكثير منذ القدوم إلى أرسنال وهو يستحق الكثير من الاحترام. عندما تكون لاعبا ولا تؤدي بالطريقة التي تتوقعها فإنك تشعر بالإحباط من نفسك. وأحيانا تقول بعض الأشياء أو تفعل بعض التصرفات التي تندم عليها".

وخسر أرسنال 2-صفر أمام ليستر سيتي في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز ليصبح بالمركز السادس ويزداد الضغط على المدرب أوناي إيمري.

وطالب فييرا، الذي أحرز لقب الدوري ثلاث مرات مع أرسنال، المشجعين بدعم إيمري. وقال لاعب وسط فرنسا السابق "أعتقد أنه يملك الخبرة الكافية لاجتياز هذه المرحلة الصعبة. يجب أن ندعمه ونمنحه الوقت لإجراء التغيير. لست متأكدا أن تغيير المدرب سيحل المشكلات".