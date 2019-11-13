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السويس تتمسك بمحمد صلاح وتطالبه بالبقاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل مسئولو منتخب السويس مع محمد صلاح المدير الفنى للفريق الذى لم يحضر لقاء الفريق اليوم أمام حرس الحدود وأكد للمسئولين أنه سيحضر تدريبات الفريق غدا.

كانت هناك أنباء قوية بالأمس على قرب رحيل محمد صلاح عن قيادة أبناء الغريب اعتراضا على منصب المشرف العام على فريق الكرة ورغبته فى إلغاء هذا المنصب .

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وأكد مصدر مسئول بالسويس أن مجلس إدارة السويس نجح فى التواصل مع المدير الفنى وأقنعوه بالعدول عن الرحيل والاستمرار مع الفريق بعد النتائج الجيدة التى حققها منذ انطلاق مسابقة القسم الثانى.

 

 

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