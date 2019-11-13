شكرا لقرائتكم خبر عن ماهر همام: شوقى غريب استفاد كثيرًا من تجربته مع المعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد ماهر همام نجم الأهلى السابق، بالروح القتالية التى ظهر بها لاعبو المنتخب الأولمبى خلال مواجهة غانا فى الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

وأكد ماهر همام، فى تصريحات لقناة "تايم سبورت"، أن الروح العالية والإصرار على الفوز الذى تحلى به لاعبو المنتخب الأولمبى أمام غانا عوض الكثير من الثغرات الفنية، مؤكدًا أن هذا الأمر يحسب للاعبين والجهاز الفنى بقيادة شوقى غريب.

وأضاف نجم القلعة الحمراء السابق أن شوقى غريب يمتلك من الخبرة والحنكة ما تجعله قادرًا على تحقيق نتائج إيجابية ومميزة مع المنتخب الأولمبى فى البطولة الأفريقية، لافتًا إلى أنه اكتسب العديد من الخبرات خلال تجربته مع المعلم حسن شحاته أثناء قيادة المنتخب الوطنى الأول.