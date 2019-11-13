شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة فى معسكر المنتخب الأولمبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، معسكر المنتخب الأولمبى، حيث التقى مع شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، ودار مضمون الحديث حول أداء المنتخب فى البطولة واستعادة الروح من جديد، وأكد أنه راضى تماما عن الأداء بغض النظر عن النتيجة، ووجه الوزير الشكر لجميع أفراد الجهاز الفنى، كما أثنى على تفانيهم فى العمل سواء الجهاز الفنى المعاون فنيا أو طبيا أو إداريا.

والتقى وزير الرياضة باللاعبين وحرص على مصافحتهم ثم دار حوار مضمونه ردود أفعال الشارع المصرى المساندة للفريق فى مباراتيه أمام مالى وغانا، ليس بسبب النتيجة فقط بقدر التفانى داخل الملعب والروح التى ظهروا عليها.

وقال الوزير للاعبين إننا نحقق نتائج مبهرة على مستوى اللعبات المختلفة، لكن شئنا أم أبينا فإن كرة القدم هى عنوان الرياضة، وأن اللاعبين والفريق كانوا على قدر المسئولية.

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ونقل وزير الرياضة للاعبين تحيات القيادة السياسية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، قائلا إن لديه ثقة كبيرة فى الفريق لتحقيق الهدف، وبإذن الله سيكونوا على منصة التتويج ويتوجوا بالميداليات.

وتحدث رمضان صبحى قائد المنتخب وأكد أنه وزملاءه سيكونوا عند حسن الظن، وأن الجميع على قلب رجل واحد وهدفهم إسعاد ملايين المصريين من عشاق كرة القدم المصرية، ثم تحقيق حلمهم الكبير بالتأهل للأولمبياد ثم الفوز بالبطولة.