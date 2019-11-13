شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يرد عبر "سوبر كورة" على مدرب الكاميرون سونج قبل مواجهة الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت نبرة التحدى والشغف بين المديرين الفنيين لمنتخبى مصر والكاميرون قبل مواجهة الغد ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة، التى ستقام فى الثامنة مساء الخميس على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولى، وذلك بعد التصريحات المتبادلة بين كلا المدربين قبل المواجهة الختامية.

وتحدث المدير الفنى الكاميرونى روجبرت سونج خلال المؤتمر الصحفى للمباراة المرتقبة بين الفريقين، مؤكداً أن الفراعنة تلقوا هدفين فى المباراتين الماضيتين وبالتالى من الطبيعى وصولنا أيضاً الى المرمى، خاصة أننا نلعب من اجل الفوز وحسم صعودنا الى الدور التالى من البطولة واللعب على أحد المراكز الثلاثة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وأكد سونج أن فريقه يمتلك المقومات لتحقيق الفوز بالرغم من غياب عنصرين من اللاعبين الأساسيين للفريق لكننا سنمتلك اللاعبين الغائبين فى المباراة المقبلة.

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