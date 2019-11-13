شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عادل: طاهر يؤدى تدريباته التأهيلية.. والمنتخب أبهرنا أمام غانا والان مع تفاصيل الخبر
وقال عادل، فى تصريحات خاصة، إن الجهاز الفنى يتابع حالة طاهر باستمرار واللاعب يؤدى برنامجه العلاجى مع الجهاز الطبى للمنتخب والجهاز الفنى لم يمانع أبدا فى رغبة اللاعب بالبقاء مع زملائه فى معسكر الفراعنة رغم عدم مشاركته.
وأضاف مدرب المقاولون لاعبو المنتخب أبهرونا بأدائهم خاصة فى مباراة غانا كانوا جميعهم على قدر المسئولية وقدموا أداء مميزا.
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