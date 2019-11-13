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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم 13 نوفمبر 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ، البدرى يرفض ضم بديل لمحمد صلاح لمباراتى كينيا وجزر القمر ، فايلر يوافق على رحيل جيرالدو عن الأهلي فى الشتاء .

البدرى يرفض ضم بديل لمحمد صلاح لمباراتى كينيا وجزر القمر

رفض الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى ضم بديل لمحمد صلاح لاعب ليفربول، الذى خرج من معسكر الفراعنة بسبب الإصابة.

فايلر يوافق على رحيل جيرالدو عن الأهلي فى الشتاء

جدد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، طلبه من إدارة ناديه بالتعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر خلال الميركاتو الشتوى القادم، لتدعيم خط هجوم الفريق بشكل أفضل، خاصة أن الفريق مُقبل على عدد من المنافسات القوية سواء على المستوى المحلي أو القاري.

الكاف يقرر تغيير ملعب "النجيل الصناعى" لمباراة مصر وجزر القمر

تلقى اتحاد الكرة خطابا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، يخطره من خلاله بتغيير ملعب مباراة منتخب مصر أمام جزر القمر المقرر لها 18 نوفمبر الجارى فى تصفيات أمم أفريقيا 2021.

الزمالك يستعيد "ظهير" المنتخب الأولمبي من سموحة نهاية الموسم

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قرر مسئولو الزمالك إعادة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأبيض والمنتخب الأولمبى المعار لسموحة حتى نهاية الموسم الحالى، بعد نهاية فترة الإعارة مباشرة ورفض أية عروض لتمديد استعارته من النادى السكندرى بعد تألقه اللافت للنظر مع المنتخب الأولمبى خلال الفترة الجارية .

جنش يؤجل رحلة التأهيل بإسبانيا بعد وفاة علاء علي

قرر محمود جنش، حارس الزمالك، تأجيل رحلة سفره إلى إسبانيا التي كان مقرر لها أمس الثلاثاء، والتي سيخضع خلالها للمرحلة الأخيرة من العلاج من أجل العودة إلى التدريبات بصورة تدريجية في نهاية شهر ديسمبر القادم، وكشف جنش لليوم السابع، على هامش تواجده فى جنازة علاء علي، نجم الفريق السابق، أنه سيتوجه إلى إسبانيا نهاية الأسبوع الجارى أو بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير لبدء المرحلة الأخيرة من العلاج من إصابة وتر أكيلس التي أبعدته عن الفريق في الفترة الماضية.

حسام البدرى يدرس الدفع بـ"كهربا" فى مركز المهاجم الصريح أمام كينيا

اقترب حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، من حسم التشكيل الذى سيبدأ به مباراة الغد أمام كينيا ببرج العرب فى افتتاح التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021.

طارق يحيى مديراً فنياً لطلائع الجيش خلفاً لفارياس

علم ”الخليج 365” أن نادى طلائع الجيش استقر على تعيين طارق يحيى المدير الفنى السابق للزمالك مديراً فنياً لفريق الكرة خلفاً للبرازيلى سيرجيو فارياس، الذى رحل عن الفريق صباح اليوم الأربعاء.