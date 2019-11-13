سوبر كورة.. "هوجة الرحيل" تهدد نجوم العرب بالدورى المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ستكون بعنوان هوجة رحيل مشاهير الكرة العربية عن الإيجبيشن ليج بعدما شهدت علاقة بعض النجوم العرب بأنديتهم المصرية توتراً يزيد فرص رحيلهم عن مصر فى الميركاتو الشتوى المقبل، وهو ما نلقى عليه الضوء فى التقرير التالى.

ورحب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى برحيل المغربى وليد أزارو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حال تلقيه عرضاً جيداً ورسمياً، على أن يتم التعاقد مع مهاجم أجنبى أفضل منه. ولا يقدم أزارو عروضا جيدة هذا الموسم مع الأهلى وغاب عن التشكيل الأساسى للفريق ليضطر المدرب السويسرى للاعتماد على النيجيرى جونيور أجايى فى مركز المهاجم الصريح خلال معظم المباريات الماضية. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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