شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. "هوجة الرحيل" تهدد نجوم العرب بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر
ورحب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى برحيل المغربى وليد أزارو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حال تلقيه عرضاً جيداً ورسمياً، على أن يتم التعاقد مع مهاجم أجنبى أفضل منه.
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