شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين الجويلى تحتل المركز الأول فى التصنيف العالمى للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتلت ياسمين الجويلى لاعبة منتخب الكاراتيه المركز الأول فى تصنيف الشباب لوزن تحت 48 كجم، بالتصنيف العالمى للاتحاد الدولى للكاراتيه. وجاء تصدر اللاعبة للتصنيف بعد حصولها على المركز الأول، والميدالية الذهبية ببطولة العالم التى أقيمت بتشيلى مؤخرا. وكانت ياسمين قد توجت بذهبية أولمبياد الشباب بالأرجنتين الصيف الماضى، لتكون أول لاعبة أولمبية فى تاريخ مصر وأفريقيا. يذكر أن المنتخب المصرى للكاراتيه تصدر ترتيب التصنيف العالمى بعد تتويجه بالمركز الأول فى بطولة العالم بتشيلى أيضا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين الجويلى تحتل المركز الأول فى التصنيف العالمى للكاراتيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.