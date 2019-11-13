الزمالك يقبل اعتذار طارق يحيى عن مهمته بقطاع الناشئين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك على اعتذار طارق يحيي عن مهمته كمدير لقطاع الناشئين لكرة القدم بعد توليه المسئولية الفنية لفريق طلائع الجيش. كما وافق المجلس أيضا على انتقال عبد الحميد بسيونى مدير مدرسة الكرة للعمل كمدرب عام مع طارق يحيى فى طلائع الجيش.

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