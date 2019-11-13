شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقبل اعتذار طارق يحيى عن مهمته بقطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر
كما وافق المجلس أيضا على انتقال عبد الحميد بسيونى مدير مدرسة الكرة للعمل كمدرب عام مع طارق يحيى فى طلائع الجيش.
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