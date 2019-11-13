خاص.. النجم الساحلي قد يُجري تعديلاً على موعد مباراته مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

قال قيس عاشور الناطق الرسمي باسم نادي النجم الساحلي، إنه قد يتم إجراء تعديل على موعد مباراة الفريق مع الأهلي.

وكان من المقرر أن يحل النادي الأهلي ضيفًا على النجم الساحلي يوم 29 من الشهر الجاري لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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وقال عاشور من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الأربعاء: "قد يتم تعديل موعد هذه المباراة، لم نستقر على الموعد الجديد."

وأعلن النجم الساحلي أن مباراة الأهلي سّتُقام على الملعب الأولمبي برادس بدلا من ملعب النجم في سوسة.

وكانت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا قد أوقعت الأهلي في المجموعة الأولى رفقة الهلال السوداني والنجم الساحلي وبلاتينيوم ستارز من زيمبابوي.