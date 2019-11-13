بعد رحيله عن الزمالك.. طارق يحيى مدربًا للجيش رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أعلن أحمد المهدي مدير الكرة بنادي بفريق طلائع الجيش، أن طارق يحيى تولى الأمور الفنية خلفًا للبرازيلي سيرخيو فارياس.

وأضاف مدير الكرة بفريق الجيش في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، أن فارياس فسخ تعاقده بالتراضي خلال الساعات الماضية.

وأوضح أن طارق يحيى سيقود مران الفريق اليوم والذي سينطلق مساء اليوم، بعد الاتفاق مع النادي على كافة تفاصيل العقد.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن موافقته عن رحيل طارق يحيى بعدما تولى إدارة قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.

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ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للزمالك، فإن طارق يحيى اعتذر عن منصبه من أجل تولي قيادة فريق طلائع الجيش.

إدارة القلعة البيضاء وافقت أيضًا على رحيل عبد الحميد بسوني والذي كان يعمل مديرًا لمدرسة الكرة من أجل العمل كمدرب عام في فريق الجيش.

وكان طارق يحيى تولى القيادة الفنية للزمالك في الموسم الحالي قبل أن تستقر إدارة القلعة البيضاء على تعيينه كمديرًا لقطاع الناشئين.

تجربة طارق يحيى مع طلائع الجيش ستكون الثالثة له حيث سبق وأن قاد الفريق العسكري في مناسبتين من قبل الأولى في موسم (2015 وحتى 2016) والثانية في موسم يناير 2017 قبل أن تنتهي المهمة في مايو من نفس العام.