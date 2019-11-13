"لم أشتبك معه".. فتحي مبروك يرد على خلافاته مع ياسر ريان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:
نفى فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، حقيقة دخوله في اشتباك مع ياسر ريان مدرب فريق 2004، لافتًا إلى أنه تدخل فنيًا خلال احدى المباريات للفريق.
وأضاف مبروك في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الأربعاء :"ياسر ريان يمارس عمله بشكل طبيعي، ولا توجد أزمة معه".
وتابع :"من حقي التدخل فنيًا في عمل الأجهزة التي تقود فرق القطاع، ياسر ريان اعترض بعدما أعطيت تعليمات للمدرب المساعد عبد الله فاروق، لكنه عاد من جديد بعد إنهاء الأزمة حيث جمعتني جلسة".
وشدد في نهاية التصريحات :"لم تحدث أي اشتباكات بينه وبين ياسر ريان على الإطلاق، وهو يمارس عمله بشكل طبيعي".
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