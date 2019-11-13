محمد صلاح يرحل عن معسكر المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
غادر محمد صلاح نجم ليفربول معسكر المنتخب الوطني خلال الساعات الماضية بعد استبعاده يوم الثلاثاء.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن استبعاد صلاح من مباراتي كينيا وجزر القمر ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 بسبب الإصابة.
وقال مصدر في المنتخب من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" إن محمد صلاح غادر مقر إقامة المنتخب في الإسكندرية خلال الساعات الماضية وذلك بعد أن تأكدت عدم جاهزيته لخوض المباراتين.
ومن المقرر أن يواجه المنتخب نظيره الكيني يوم الخميس على أن يسافر إلى جزر القمر لخوض المباراة الثانية والمقرر لها يوم 18 من نفس الشهر.
وتجدر الإشارة إلى أن محمد صلاح كان قد تعرض للإصابة على مستوى كاحل القدم خلال مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي والتي جرت يوم الأحد الماضي وحسمها الريدز بثلاثية مقابل هدف، حمل أحد هذه الأهداف توقيع صلاح.
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