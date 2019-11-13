غدا.. إنطلاق بطولة الجمهورية للكاراتيه بنادي الصيد

تنطلق بطولة الجمهورية المفتوحة للكاراتيه على ملاعب الصيد بالدقى فى الفترة من 14 الى 16 نوفمبر 2019 بمشاركة مختلف الاندية ابرزها الصيد ، الزمالك ، اكتوبر ، البنك الاهلى ، الطالبية، التوفيقية .
وسوف يشارك نادي الصيد باللاعبين : زينه سامر محمد ، ندي حسين محمد ، لميس عاطف إبراهيم ، كريم شريف عادل، سهيله احمد حسام ، محمد هاني محمد ، بجاد ايهاب ، هبة ايهاب ، ندى محمد ، فرح هلال ، فريدة محمود ، مريم محمد ، ملك محمد ، منة الله خالد ، محمد علاء ، نهى هانى .
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