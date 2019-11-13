بتروجت يكشف اسم المدير الفني الجديد خلال ساعات

قرر مجلس إدارة نادي بتروجت برئاسة المهندس إبراهيم رمضان إعلان اسم المدير الفني للفريق خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد استقالة محمد عوةمن منصب المدير الفني.
وكان عودة قد تقدم باستقالته أمس الثلاثاء، من تدريب فريق بتروجت بعد تعرضالفريق للهزيمة مباراتين متتاليتين أمام سيراميكا كليوباترا والنصر.
جدير بالذكر أن محمد عودة تولى تدريب بتروجت الموسم الماضي أثناء تواجده في الدوري الممتاز، ولم يترك تدريب الفريق بعد هبوطه لدوري الدرجة الثانية.
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