الشامي ينفي تعاقد بلدية المحلة مع محمد صلاح لتدريب الفريق

نفى المهندس مصطفى الشامي أمين صندوق نادي بلدية المحلة الأنباء التي ترددت عن التعاقد مع محمد صلاح المدير الفني الحالي لنادي منتخب السويس.
وقال الشامي في تصريحات خاصة للوفد علاقتنا بإدارة نادي منتخب السويس علاقة محترمة مثلها مثلجميع إدارات الأندية المختلفة وليس من أخلاقيتنا التفاوض مع مدرب يتولى قيادة فريق أخر مع كامل الاحترام والتقدير لقيمة محمد صلاح الفنية والتدريبية، لافتاً أن مجلس إدارة البلدية قبل إعتذار كرم جابر المدير الفني للفريق الأول عن عدم الإستمرار في قيادة الفريق نظراً لسؤ النتائج مع تكليف الجهاز المعاون بالمسئولية الفنية لحين الإستقرار على جهاز فني.
ويشارك بلدية المحلة فى دورى القسم الثاني بمجموعة بحري وجمع ثلاث نقاط من أربع مباريات وضعته في موقف صعب بالمجموعة
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