وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب الأولمبي

قام الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بزيارة الى معسكر المنتخب الأولمبي بدأت بلقاء مع الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبى و دار مضمون الحديث حول أداء المنتخب في البطولة واستعادة الروح من جديد واكد انه راضى تماما عن الأداء بغض النظر عن النتيجة، ووجه الوزير الشكر لجميع أفراد الجهاز الفني كما أثني علي تفانيهم في العمل سواء الجهاز الفني المعاون

فنيا أو طبيا أو إداريا.

اشرف صبحى التقى باللاعبين وحرص علي مصافحتهم ثم دار حوار مضمونه ردود افعال الشارع المصري المساندة للفريق في مباراتيه أمام مالي وغانا ليس بسبب النتيجة فقط بقدر التفاني داخل الملعب والروح التي ظهروا عليها .

وقال الوزير للاعبين أننا نحقق نتائج مبهرة علي مستوي اللعبات المختلفة ولكن

شئنا أم أبينا فإن كرة القدم هي عنوان الرياضة وان اللاعبين والفريق كانوا علي قدر المسئولية.

ونقل صبحى لهم تحيات القيادة السياسية والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وقال الوزير ان لديه ثقه كبيرة في الفريق لتحقيق الهدف وباذن الله سيكونوا علي منصة التتويج ويتوجوا بالميداليات .

تحدث رمضان صبحي قائد المنتخب وأكد أنه وزملائه سيكونوا عند حسن الظن وان الجميع علي قلب رجل واحد وهدفهم إسعاد ملايين المصريين من عشاق كرة القدم المصرية ثم تحقيق حلمهم الكبير بالتأهل للأولمبياد ثم الفوز بالبطولة.