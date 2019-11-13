مفاجأة.. جوارديولا يقترب من القيادة الفنية لـ بايرن ميونيخ

ذكرت تقارير صحفية ألمانيه مفاجأة كبيرة عن إمكانية عودة الإسباني بيب جوارديولا لتولى تدريب بايرن ميونيخ مرة أخرى .

وسبق وأن أمضى المدير الفنى الحالى لمانشستر سيتى الإنجليزى ثلاث مواسم مع العملاق البافارى قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتى الأنجليزى .

ومازال بايرن ميونيخ يبحث عن مدرب لخلافة ،الكرواتى نيكو كوفاتش، خاصة بعد رفض اقتراح تعيين الفرنسي أرسين فينجر .

ووفقًا "لصحيفة بيلد" الألمانية، فإن النادى الألمانى على

استعداد لإبقاء المدرب الحالي المؤقت هانس فليك، وتقديم عرض كبير لجوارديولا في الصيف من أجل تولي الإدارة الفنية مجددا فى أليانز أرينا .

وكشفت الصحيفة ، أن المدرب الكتالونى يود العودة إلى بافاريا، ويعتقد مسئولى بايرن ميونيخ أنه غير سعيد بالعيش في مدينة مانشستر وقام بإعادة عائلته إلى برشلونة .

وأشارت الصحيفة ، إلى أن جوارديولا لايزال محتفظا بقصره فى ألمانيا .

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وأوضحت بيلد ، أن جوارديولا يفضل دائما الحياة فى المدن الكبيرة وطالب بأماكن معيشة ضخمة عندما كان يتفاوض على اتفاقه لتدريب مانشستر سيتي في عام 2016 .

وذكر التقرير الوارد أن إدارة السيتيزنز لم تتمكن من العثور على ملكية كبيرة بما يكفى في مدينة مانشستر لتناسب احتياجات جوارديولا .

وانتقل في النهاية الفيلسوف إلى شقة فاخرة في وسط مدينة مانشستر لكنه يفضل العيش في ميونيخ .

الجدير بالذكر أن عقد جوارديولا مع مانشستر سيتى سينتهى في عام 2021 .