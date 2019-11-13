ذكرت تقارير صحفية ألمانيه مفاجأة كبيرة عن إمكانية عودة الإسباني بيب جوارديولا لتولى تدريب بايرن ميونيخ مرة أخرى .
وسبق وأن أمضى المدير الفنى الحالى لمانشستر سيتى الإنجليزى ثلاث مواسم مع العملاق البافارى قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتى الأنجليزى .
ومازال بايرن ميونيخ يبحث عن مدرب لخلافة ،الكرواتى نيكو كوفاتش، خاصة بعد رفض اقتراح تعيين الفرنسي أرسين فينجر .
ووفقًا "لصحيفة بيلد" الألمانية، فإن النادى الألمانى علىاستعداد لإبقاء المدرب الحالي المؤقت هانس فليك، وتقديم عرض كبير لجوارديولا في الصيف من أجل تولي الإدارة الفنية مجددا فى أليانز أرينا .
وكشفت الصحيفة ، أن المدرب الكتالونى يود العودة إلى بافاريا، ويعتقد مسئولى بايرن ميونيخ أنه غير سعيد بالعيش في مدينة مانشستر وقام بإعادة عائلته إلى برشلونة .
وأشارت الصحيفة ، إلى أن جوارديولا لايزال محتفظا بقصره فى ألمانيا .
وأوضحت بيلد ، أن جوارديولا يفضل دائما الحياة فى المدن الكبيرة وطالب بأماكن معيشة ضخمة عندما كان يتفاوض على اتفاقه لتدريب مانشستر سيتي في عام 2016 .
وذكر التقرير الوارد أن إدارة السيتيزنز لم تتمكن من العثور على ملكية كبيرة بما يكفى في مدينة مانشستر لتناسب احتياجات جوارديولا .
وانتقل في النهاية الفيلسوف إلى شقة فاخرة في وسط مدينة مانشستر لكنه يفضل العيش في ميونيخ .
الجدير بالذكر أن عقد جوارديولا مع مانشستر سيتى سينتهى في عام 2021 .
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة.. جوارديولا يقترب من القيادة الفنية لـ بايرن ميونيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.