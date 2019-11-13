رسمياً.. طارق السيد مديراً فنياً للمنيا

اعلن نادي المنيا أحد أندية القسم الثاني بمجموعة الصعيد عن تولية طارق السيد لاعب الزمالك السابق، مهام تدريب الفريق خلفاً لسمير كمونة المدير الفني للفريق السابق.

وقاد سمير كمونة المنيا فى خمسة مباريات اربعة فى دورى القسم الثانى،فاز علي بترول اسيوط و تعادل مع سوهاج وخسر من الألومنيوم وبني سويف، وفاز فى الكأس على بترول أسيوط.

ويحتل نادي المنيا المركز الثامن في جدول ترتيب دوري الصعيد برصيد 4 نقاط، بينما يتصدر البنك الأهلي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط. السابق.وقاد سمير كمونة المنيا فى خمسة مباريات اربعة فى دورى القسم الثانى،فاز علي بترول اسيوط و تعادل مع سوهاج وخسر من الألومنيوم وبني سويف، وفاز فى الكأس على بترول أسيوط.ويحتل نادي المنيا المركز الثامن في جدول ترتيب دوري الصعيد برصيد 4 نقاط، بينما يتصدر البنك الأهلي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط.

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