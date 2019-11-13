تقرير.. كليان مبابى لن ينتقل الى ريال مدريد الا فى حالة واحده

يستهدف نادي ريال مدريد ضم النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي القادم لتدعيم خط هجوم الفريق .

ووفقًا لتصريحات نقلتها قناة "بى إن سبورت"، فإن مبابى لن ينتقل بسهولة من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد، إلا في حالة واحدة فقط، وهى فوز نادى

العاصمة الفرنسية ببطولة دورى أبطال أوروبا .

وأشارت القناة ، إلى أن مستقبل اللاعب سيكون الحدث الأبرز خلال الميركاتو الصيفى المقبل، وذلك بعدما دارت حرب كلامية بين زين الدين زيدان المدير الفنى للنادي الملكي ونظيره ليوناردو أوراجو المدير الرياضي للنادى

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الباريسى حول مستقبل مبابى .

هذه التصريحات من الطرفين تؤشر إلى دخول كلا الطرفين في حرب لحسم مصير اللاعب خلال الصيف المقبل، علمًا بأن عقد مبابى سينتهى مع باريس فى 2022 المقبل .

يذكر أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يجهز مبلغاتقدر قيمته بـ400 مليون يورو من أجل إقناع الخليفى بالسماح للفرنسى ذو الـ20 عامًا بالانتقال إلى ملعب سانتياجو برنابيو في نهاية الموسم الحالي 2019-20 .