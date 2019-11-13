يوفنتوس يستهدف التعاقد مع ويليان مجانًا

يترقب نادي يوفنتوس الإيطالي موقف البرازيلي ويليان لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي من حسم موقفه سواء بالبقاء في صفوف فريقه الحالي أو الرحيل بعد انتهاء عقده.
وينتهي عقد ويليان مع البلوز بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ يرغب اللعب له في يناير المقبل.
ويرغب ويوفنتوس في الحصول على خدمات
جدير بالذكر أن ويليان انضم إلى صفوف تشيلسي في موسم 2013 قادما من نادي انجي الروسي.
ويسعى نادي يوفنتوس في التعاقد مع صفقة ويليان،لكونها لن تكلف خزينة النادي أموالاً، وهو الأمر المعروف عن البيانكونيري سعيه للتعاقد مع الصفقات المجانية، مثل آرون رامسي وأدريان رابيو وإيمري تشان وداني ألفيش وبول بوجبا وسامي خضيرة.
يذكر أن يوفنتوس دعم صفوفه الصيف الماضي بعدد من اللاعبين وهم دانيلو ظهير أيسر مانشستر سيتي وآرون رامسي من أرسنال وأدريان رابيو من باريس سان جيرمان وبيلجيريني وميريح ديميرال واستعاد هجوايين من تشيلسي الإنجليزي.
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