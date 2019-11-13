سيراميكا كليوباترا يتصدر ترتيب مجموعة القاهرة بعد قرار لجنة المسابقات

اعتمدت لجنة مسابقات القسم الثانى برئاسة خالد كامل نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا بفوز أبناء سيراميكا بهدفين دون مقابل بناء على تقرير حكم المباراة وتقرير عضو لجنة المسابقات .

وكان أحمد حمدى حكم مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا قد أنهاها بعد 20 دقيقة من بدايتها طبقًا للوائح نظرًا لعدم حضور فريق الزرقا الذى غادر السويس فى التاسعة والنصف من صباح يوم المباراة بداعي تأجيل المباراة لأجل غير مسمى .

بهذه النتيجة يرتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 12 نقطة محلقًا فى صدارة المجموعة الثانية بالقسم الثانى، وبفارق 3 نقاط

عن أقرب منافسيه منتخب السويس الذي يحل وصيفًا لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني..

وكان هيثم شعبان المدير المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، إلغاء مباراة طلائع الجيش الودية والتي كان من المقرر إقامتها عصر غدٍ، وذلك بعد أحداث مباراة الزرقا اليوم.

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وكان أحمد حمدي حكم مباراة الفريق مع الزرقا، قرر إنهاءها بعد ٢٠ دقيقة من إطلاق صافرة البداية، وذلك بسبب عدم وصول فريق الزرقا إلى الملعب، حيث كان مقرر أن

يلعب سيراميكا كليوباترا مع الزرقا في الثانية والنصف عصرًا، على ملعب استاد السويس الجديد، في الجولة الرابعة من مسابقة دوري الدرجة الثانية.

واستقر المدير الفني على إلغاء ودية طلائع الجيش، ومنح اللاعبين راحة سلبية من مران الغد، على أن يبدأ الفريق الاستعداد للقاء الزرقا عصر بعد غدٍ الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع القناة في الثانية والنصف عصر الاثنين المقبل على ملعب القناة القديم، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري الدرجة الثانية عن مجموعة القاهرة.

الجدير بالذكر أن مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا تواجد فيها طاقم الحكام المكون من أحمد حمدي البحيرة ووائل عاطف من سوهاج وأحمد توفيق من البحيرة، ومحمود الاسكندراني مراقب اللقاء من بورسعيد.