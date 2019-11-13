رسميًا .. طارق يحيي يتولى القيادة الفنية لـ طلائع الجيش

أعلن نادي طلائع الجيش بشكل رسمي اليوم الأربعاء، تعيين طارق يحيي مدير ًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم خلفًا للبرازيلي سيرجيو فارياس، جاء ذلك بسبب سوء نتائج الفريق العسكري خلال الفترة الأخيرة.
واستقر طارق يحيي على الاستعانة بعبدالحميد بسيوني في منصب المدرب العام للفريق العسكريعلى أن يتم تحديد باقي الجهاز المعاون في وقت لاحق.
جدير بالذكر أن طارق يحيي تولى تدريب الفريق الأول بنادي الزمالك بعد رحيل إيهاب جلال عن تدريب الفريق الأبيض بنهاية الموسم ورحل يحيي بعدقدوم الصربي ميتشو لقيادة الزمالك، فيما تولى عبدالحميد بسيوني منصب المدرب العام في فريق حرس الحدود.
يذكر أن طلائع الجيش يحتل المركز قبل الأخير بترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد نقطتين حيث تعادل في مباراتين أمام إنبي وبيراميدز وخسر أمام المقاولون العرب.
ويخوض فريق طلائع الجيش أولى مبارايته بعد استئناف الدوري أمام نظيره طنطا يوم 23 نوفمبر الجاري.
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