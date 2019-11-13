انتصر نادي الشباب السعودي (الليوث) على مضيفه طبرجل بنصف دستة أهداف، بعد عصر اليوم الاربعاء، في إحدى مباريات اليوم بدور الـ 64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2020/2019.
فريق طبرجل القابع في دوري الدرجة الثالثة السعودي، حاول الصمود قدر المستطاع أمام الزخم الهجومي لفريق الشباب خلال الشوط الأول، ونجح في ذلك بتلقي هدف وحيد في الدقيقة 16 حمل توقيع كريستيان جوانكا.
لكن الفريق صاحب الرداء النبيتي انهار تمامًا في الشوط الثاني، واستقبلت شباكه خمسة أهداف، ولولا تسرع لاعبي الشباب أمام المرمى لانتهت المباراة بنتيجة كارثية.
وسجل سيباستياو دي فريتاس الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 62، وبعد أربع دقائق أضاف أحمد شراحيلي الهدف الثالث، وعاد كريستيان جوانكا ليُسجل من جديد في الدقيقة 72.
وخلال الدقائق العشر الأخيرة أضاف كل من ألفريد نداي ومحمد السهلاوي الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 81 و85.
وجاء هدف محمد السهلاوي من ركلة جزاء وضعها بأريحية في الزاوية اليسرى بعد ارتماء الحارس على الجهة اليمنى.
شاهد أهداف الشباب أمام طبرجل اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر أهداف مباراة طبرجل والشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.