اخبار الرياضه

أهداف مباراة طبرجل والشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين

0 نشر
مكتب ميركاتو داي 0 تبليغ

Advertisements

انتصر نادي الشباب السعودي (الليوث) على مضيفه طبرجل بنصف دستة أهداف، بعد عصر اليوم الاربعاء، في إحدى مباريات اليوم بدور الـ 64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2020/2019.

فريق طبرجل القابع في دوري الدرجة الثالثة السعودي، حاول الصمود قدر المستطاع أمام الزخم الهجومي لفريق الشباب خلال الشوط الأول، ونجح في ذلك بتلقي هدف وحيد في الدقيقة 16 حمل توقيع كريستيان جوانكا.

لكن الفريق صاحب الرداء النبيتي انهار تمامًا في الشوط الثاني، واستقبلت شباكه خمسة أهداف، ولولا تسرع لاعبي الشباب أمام المرمى لانتهت المباراة بنتيجة كارثية.

وسجل سيباستياو دي فريتاس الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 62، وبعد أربع دقائق أضاف أحمد شراحيلي الهدف الثالث، وعاد كريستيان جوانكا ليُسجل من جديد في الدقيقة 72.

Advertisements

وخلال الدقائق العشر الأخيرة أضاف كل من ألفريد نداي ومحمد السهلاوي الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 81 و85.

وجاء هدف محمد السهلاوي من ركلة جزاء وضعها بأريحية في الزاوية اليسرى بعد ارتماء الحارس على الجهة اليمنى.

شاهد أهداف الشباب أمام طبرجل اليوم

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أهداف مباراة طبرجل والشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا