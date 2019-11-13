نتيجة مباراة نيجيريا وبنين فى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021

يستضيف منتخب نيجيريا في افتتاح مشواره بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالمجموعة الثالية عشر, منتخب بنين فى الجولة الأولي من دور المجموعات, والمقرر إقامتها على ملعب أبوجا عاصمة نيجيريا اليوم الأربعاء 13-11-2019, فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة, الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

وتضم المجموعة الثانية عشر بجانب منتخبي نيجيريا وبنين كلاً من منتخب سيراليون ومنتخب ليسونو.

وكانت آخر مواجهة بين منتخب نيجيريا ومنتخب بينين فى كأس الأمم الأفريقية 2010 بأنجولا, والتي إنتهت بفوز نيجيريا بهدف دون رد.

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ويتأهل إلى النهائيات صاحبا المركز الأول والثاني في كل مجموعة، باستثناء المجموعة السادسة التي تتأهل منها الكاميرون حكما لكونها البلد المضيف، ويرافقها أفضل المنتخبات الثلاثة الأخرى.

وسوف تقام مباريات الجولة الثانية يوم 19 من الشهر ذاته, وتقام مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات يومي 31 أغسطس و8 سبتمبر 2020، والجولة الخامسة في أكتوبر 2020، والجولة السادسة في نوفمبر 2020.

وسوف تنقل المباراة على قنوات بي إن سبورتس الناقلة بشكل حصري لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.