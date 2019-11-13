تقرير | عين الصقر وVAR يتحدان لنصرة مصر في الدوري الإنجليزي

اتحدت تكنولوجيا كرة القدم الحديثة في مباريات هذا الأسبوع من الدوري الإنجليزي الممتاز لنُصرة مصر في إنجلترا، بمساعدة ثنائي منتخب مصر “محمود تريزيجيه ومحمد صلاح” على تسجيل الأهداف.

تكنولوجيا عين الصقر التي دخلت للملاعب بعد مونديال 2010، أنقذت فرحة تريزيجيه بهدفه الثاني في البريميرليج هذا الموسم عندما احتسبت هدفه أمام ولفرهامبتون على ملعب المولينو.

وفي مباراة القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي، أنصفت تكنولوجيا الحكم المساعد VAR “محمد صلاح” حين شكك المدير الفني لمانشستر سيتي “بيب جوارديولا” في صحة الهدف الذي سجله في الدقيقة 17 بالرأس.

وكان ولفرهامبتون متقدمًا بهدفين دون رد على أستون فيلا، مع ذلك لم يرم رفاق تريزيجيه المنديل، وسعوا بكل ما لديهم من قوة لتعديل النتيجة حتى الدقائق الأخيرة.

وسدد محمود تريزيجيه كرة قوية في الدقيقة 92، من نفس المكان الذي سجل منه أمام ليفربول (الستة ياردات) في الجولة الـ11 من البريميرليج الأسبوع الماضي.

لكن هذه المرة تدخلت تكنولوجيا عين الصقر بإعطاء حكم المباراة “تايلور” إشارة بأن التسديدة عبرت خط المرمى بكامل محيطها لحظة محاولة إخراجها من جانب أحد مدافعي ولفرهامبتون.

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وتجدر الإشارة إلى أن تكنولوجيا الحكم المساعد VAR أنقذت فرحة تريزيجيه كذلك في لعبة هدفه المشكوك فيه أمام ليفربول، حيث هرب من رقابة المدافعين لحظة تمرير ركلة حرة مباشرة داخل منطقة الجزاء قبل وضع الكرة بلمسة واحدة في شباك أفضل حارس في العالم “أليسون بيكر”.

أما محمد صلاح الذي لا يُسجل عادة بالرأس، فقد فعلها أمام مانشستر سيتي في الدقيقة 17 ليجن جنون بيب جوارديولا على خط التماس، لثقته التامة في أن صلاح كان متسللاً لحظة تمريرة أندرو روبرتسون للكرة العربية.

وبعد انتهاء المباراة، أكد الخبير التحكيمي لقناة beIN sports “جمال الشريف” سلامة موقف محمد صلاح، مشيرًا في نفس الوقت إلى عدم أحقية مانشستر سيتي في أي ركلات جزاء كما يحاول جوارديولا إقناع أنصار مانشستر سيتي (للمزيد في هذا الصدد اضغط هنا).

ورفع محمد صلاح رصيد أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم لـ 6 أهداف أقل بهدف يتيم من زميله في ليفربول “ساديو ماني”.

شاهد هدف تريزيجيه