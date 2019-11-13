مانشستر يونايتد في طريقه لتكرار مهزلة بوجبا مع تشونج

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يستعد الجناح الهولندي الشاب “تاهيث تشونج” لمغادرة مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي على أبعد تقدير، بعدما فشل في التوصل لاتفاق مع إدارة النادي لتمديد عقده الذي سينتهي في يونيه 2020.
وخرج تشونج من حسابات المدير الفني للشياطين الحمر “أولي جونار سولشاير” منذ بداية الموسم الجاري بسبب عدم قدرته على تطوير نفسه من الناحية البدنية والجسدية منذ أول ظهور له أمام باريس سان جيرمان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في شهر مارس الماضي.
ويسعى نادي يوفنتوس لاستغلال الحالة الصعبة التي يعيشها تشونج هذه الأيام، وتفكيره في عدم تجديد عقده مع مانشستر يونايتد، والاتفاق معه لضمه قبل بدء الميركاتو الصيفي المقبل بالمجان، كما سبق وفعلت إدارة السيدة العجوز مع بول بوجبا مطلع عام 2012، حين قامت بضمه بالمجان من اليونايتد في عهد السير أليكس فيرجسون، ليعود اللاعب إلى العملاق الإنجليزي لكن بمبلغ قياسي فاق الـ 90 مليون جنيه إسترليني في صيف 2016 بتوصية من مورينيو.
وقالت صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، في عددها الصادر اليوم الاربعاء 13-11-2019 “تاهيت تشونج قرر عدم تجديد عقده مع مانشستر يونايتد، ويوفنتوس يتحرك بجدية نحو ضم اللاعب”.
وينتهي عقد تاهيث تشونج /19 عامًا/ في نهاية الموسم الجاري، ولا ينوي مانشستر يونايتد تجديد العقد بسبب قصة فشله في تحسين مستوى لياقته البدنية.
وظهر تشونج للمرة الأخيرة مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد لمدة 5 دقائق فقط أمام نيوكاسل يونايتد يوم 6 أكتوبر الماضي، وخسر اليونايتد بهدف دون رد، وبعدها خرج من قائمة الفريق الأول أمام ليفربول وبارتيزان بلجراد ونوريتش سيتي وبورنموث وبرايتون، كما اُستبعد من تشكيلة الفريق أمام تشيلسي ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة التي تشهد عادة ظهور بعض المواهب صغيرة السن.
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