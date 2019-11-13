خليلوزيتش يُبرر استبعاد نجم شالكه “أمين حارث” من منتخب المغرب

كشف المدير الفني لمنتخب المغرب “وحيد خليلوزيتش” عن الأسباب الرئيسية التي دفعته نحو استبعاد نجم نادي شالكه الألماني “أمين حارث” من المباراتين القادمتين لأسود أطلس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 أمام موريتانيا بوروندي.

وقال وحيد خليلوزيتش “لماذا استبعدت أمين حارث؟ لأنه لم يُقدم ما يشفع له بالتواجد هنا بسبب الأداء المتواضع الذي قدمه في المباراتين الماضيتين مع المنتخب، لم يعط الإضافة المرجوة لنا، منحته الفرصة لكنه لم يستغلها”.

ويُقدم أمين حارث مستوى متميز مع شالكه هذا الموسم، حيث يُشارك كأساسي منذ بداية الموسم، ولم يغب عن التشكيل الأساسي لفريقه في المباريات الـ8 الأخيرة سوى مرة واحدة فقط كانت أمام لايبزج يوم 28 سبتمبر 2019، وتمكن من تسجيل هدف بعد نزوله في الدقيقة 68، وفاز شالكه خارج قواعده بنتيجة 3/1.

وشارك أمين حارث في 11 مباراة محلية مع شالكه، ويُعد من ضمن نجوم الموسم في البوندسليجا هذا الموسم حيث سجل 5 أهداف وصنع هدفين.

وأضاف وحيد خليلوزيتش خلال حديثه مع الصحفيين “الانضباط عنصر ومقوم أساسي داخل معسكر منتخب المغرب، وينبغي تحلي جميع اللاعبين بهذه الصفة لضمان مكان هنا”.