يترقب عشاق كرة القدم فى الجزائر مباراة الكلاسيكو بين مولودية الجزائر وشبيبة القبائل فى قمة الجولة العاشرة من مباريات اليوم بالدوري الجزائري موسم 2019-2020, والمقرر إقامتها على ملعب المولودية 5 جويلية 1962، مساء يوم الاربعاء 13-11-2019، بعد تأجيلها من يوم 9-11-2019 بسبب انشغال مولودية الجزائر بالبطولة العربية للأندية “كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال”.
وكانت آخر مواجهة بين الفريقين فى الدوري الجزائري قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب الشبيبة تيزي وزو.
وكان مولودية الجزائر قد تعادل خارج ملعبه فى الجولة الماضية من منافسات الدوري الجزائري بنتيجة 1-1 امام نادي إتحاد بسكرة, وفى المقابل فاز شبيبة القبائل على ملعبه لحساب الجولة الماضية بنتيجة 1-0 امام نادي جمعية عين مليلة.
ويدخل نادي المولودية اللقاء وهو فى صدارة ترتيب جدول الدوري الجزائري برصيد 20 نقطة متساوياً مع شباب بلوزداد.
ويأتي شبيبة القبائل فى المركز الثامن من ترتيب جدول الدوري الجزائري برصيد 13 نقطة.
وإليكم جدول بآخر 5 مواجهات بين مولودية الجزائر وشبيبة القبائل فى الدوري الجزائري:
|التاريخ
|المسابقة
|النتيجة
|14-4-2017
|الدوري الجزائري16)
|مولودية الجزائر 3-0 شبيبة القبائل
|21-10-2017
|الدوري الجزائري (الجولة8)
|مولودية الجزائر 2-2 شبيبة القبائل
|9-2-2018
|الدوري الجزائري (الجولة21)
|شبيبة القبائل 1-1 مولودية الجزائر
|15-9-2018
|الدوري الجزائري (الجولة6)
|مولودية الجزائر 3-1 شبيبة القبائل
|16-3-2018
|الدوري الجزائري (الجولة23)
|شبيبة القبائل 2-1 مولودية الجزائر
|9-11-2019
|الدوري الجزائري (الجولة10)
|مولودية الجزائر ؟ شبيبة القبائل
كانت هذه تفاصيل خبر نتيجة مباراة مولودية الجزائر وشبيبة القبائل فى الدوري الجزائري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.