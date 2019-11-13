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نتيجة مباراة مولودية الجزائر وشبيبة القبائل فى الدوري الجزائري

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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يترقب عشاق كرة القدم فى الجزائر مباراة الكلاسيكو بين مولودية الجزائر وشبيبة القبائل فى قمة الجولة العاشرة من مباريات اليوم بالدوري الجزائري موسم 2019-2020, والمقرر  إقامتها على ملعب المولودية 5 جويلية 1962، مساء يوم الاربعاء 13-11-2019، بعد تأجيلها من يوم 9-11-2019 بسبب انشغال مولودية الجزائر بالبطولة العربية للأندية “كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال”.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين فى الدوري الجزائري قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب الشبيبة تيزي وزو.

وكان مولودية الجزائر قد تعادل خارج ملعبه فى الجولة الماضية من منافسات الدوري الجزائري بنتيجة 1-1 امام نادي إتحاد بسكرة, وفى المقابل فاز شبيبة القبائل على ملعبه لحساب الجولة الماضية بنتيجة 1-0 امام نادي جمعية عين مليلة.

ويدخل نادي المولودية اللقاء وهو فى صدارة ترتيب جدول الدوري الجزائري برصيد 20 نقطة متساوياً مع شباب بلوزداد.

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ويأتي شبيبة القبائل فى المركز الثامن من ترتيب جدول الدوري الجزائري برصيد 13 نقطة.

وإليكم جدول بآخر 5 مواجهات بين مولودية الجزائر وشبيبة القبائل فى الدوري الجزائري:

 

التاريخ المسابقة النتيجة
14-4-2017 الدوري الجزائري16) مولودية الجزائر 3-0 شبيبة القبائل
21-10-2017 الدوري الجزائري (الجولة8) مولودية الجزائر 2-2 شبيبة القبائل
9-2-2018 الدوري الجزائري (الجولة21) شبيبة القبائل 1-1 مولودية الجزائر
15-9-2018 الدوري الجزائري (الجولة6) مولودية الجزائر 3-1 شبيبة القبائل
16-3-2018 الدوري الجزائري (الجولة23) شبيبة القبائل 2-1 مولودية الجزائر
9-11-2019 الدوري الجزائري (الجولة10) مولودية الجزائر ؟ شبيبة القبائل

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