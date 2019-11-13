رياضة | وزير الشباب في معسكر المنتخب الأولمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الشباب في معسكر المنتخب الأولمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي زيارة معسكر المنتخب الأولمبي المقام بأحد فنادق القاهرة، لتهنئة المنتخب بعد الوصول لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية للشباب والفوز على غانا خلال المباراة الماضية.

وحقق منتخب مصر الفوز على منتخب غانا بثلاثيه مقابل هدفين خلال اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم.

واستهل الدكتور أشرف صبحي الزيارة، بلقاء مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي لمدة نصف ساعة، ودار الحديث حول أداء المنتخب في البطولة واستعادة الروح من جديد وانه راض تماما عن الأداء بغض النظر عن النتيجة.

ونقل الوزير للجهاز الفنى واللاعبين، تحيات القيادة السياسية والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وكل مجلس الوزراء.

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ووجه الوزير الشكر لجميع أفراد الجهاز الفني واثني علي تفانيهم في العمل سواء الجهاز الفني المعاون فنيا أو طبيا أو إداريا، واجتمع الوزير باللاعبين وحرص علي مصافحتهم، وابلغهم سعادة الشارع المصري بما قدمه الفريق في مباراتيه أمام مالي وغانا ليس بسبب النتيجة فقط بقدر التفاني والروح داخل الملعب.

وقال الوزير أشرف صبحي للاعبين أننا نحقق نتائج مبهرة علي مستوي اللعبات المختلفة، ولكن شئنا أم أبينا فإن كرة القدم هي عنوان الرياضة وان الفريق كان علي قدر المسئولية.

وقال الوزير إن لديه ثقة كبيرة في الفريق لتحقيق الهدف وبإذن الله سيكونوا على منصة التتويج واستلام الميداليات.

وتحدث رمضان صبحي قائد المنتخب وأكد أنه وزملائه سيكونوا عند حسن الظن وأن الجميع على قلب رجل واحد وهدفهم إسعاد ملايين المصريين وتحقيق حلمهم الكبير بالتأهل للأولمبياد ثم الفوز بالبطولة.