رياضة | طارق يحيى مديرا فنيا لطلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق يحيى مديرا فنيا لطلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي طلائع الجيش تعيين طارق يحيى مديراً فنياً للفريق الأول خلفا للبرازيلي سيرجيو فارياس والذي انهت إدارة النادي العلاقة معه بالتراضي.

وتوصل مسئولو النادي العسكري إلى اتقاق نهائي مع طارق يحيى لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة، خاصة بعدما رحب المدرب بتولي المهمة خلفًا لفارياس حيث أنها ليست المرة الأولى التي يتم تعيينه مديرًا فنيًا لطلائع الجيش.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز السابع عشر على سلم ترتيب الدوري برصيد نقطتين جمعهم بالتعادل في مباراتين والخسارة في مباراة أخرى.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة طنطا يوم السبت الموافق 23 من نوفمبر الجاري في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.