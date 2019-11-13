رياضة | بايرن ميونيخ يغازل جوارديولا للعودة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يغازل جوارديولا للعودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكشفت تقارير صحفية في ألمانيا اليوم الأربعاء أن الادي البافاري يخطط للتعاقد مع جوارديولا لتدريب الفريق مجددًا.
وأفادت صحيفة "البيلد" الألمانية بأن بايرن ميونيخ حدد قائمة من المدربين المحتملين لتدريب الفريق من بينهم ماسميليانو أليجري المدير الفني السابق ليفونتسو، وماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام الحالي، وتين هاج مدرب أياكس الهولندي وتوماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان، لكن جوارديولا يعتبر هو الخيار الأول لإدارة النادي البافاري.
وأضافت الصحيفة بان اختيار جوارديولا جاء بسبب اقتراب عقده من الانتهاء مع مانشستر سيتي حيث ينتهي في صيف 2021.
والجدير بالذكر أن جوارديولا تولى تدريب بايرن ميونيخ في الفترة من 2013 حتى 2016 ونجح في التتويج بالكثير من الألقاب المحلية لكنه لم يتمكن من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق البافاري.